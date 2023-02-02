Омбудсмен Азербайджана встретилась с Бахтияром Гаджиевым (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В рамках деятельности Национального превентивного механизма Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджана были продолжены мероприятия по посещению мест содержания под стражей.

Как сообщили в четверг Trend в Аппарате Омбудсмена, на основании требований Конституционного Закона Азербайджанской Республики ”Об уполномоченном по правам человека Азербайджана“ и Факультативного протокола ”Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания" в Бакинском следственном изоляторе Пенитенциарной службы проводятся встречи, целью которых является изучение условий содержания заключенных и обращения с ними.

Во рамках встречи с Уполномоченным по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабиной Алиевой и членами Национальной превентивной группы (НПГ) в индивидуальном порядке был принят Бахтияр Гаджиев, объявивший ранее об отказе от приема пищи. Во время личного приема Алиева поинтересовалась состоянием его здоровья, вопрос обеспечения его прав был рассмотрен на месте, а его обращение заслушано.

На встрече также присутствовали психологи и врачи НПГ.

Следует отметить, что обращения, поступившие в адрес Омбудсмена от членов семьи и правозащитников в связи с правами Гаджиева, были немедленно рассмотрены и обеспечены.

(Перевод: Фидан Мустафаева)