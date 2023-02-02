Завтра в Баку будет до 6 градусов тепла (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове до вечера ожидаются осадки, порывистый северо-западный ветер во второй половине дня сменится умеренным .

Как сообщили в четверг Trend в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 2-4 °С, днем - 6 °С тепла.

Атмосферное давление повысится с 762 до 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана, местами ожидаются осадки, в горных и предгорных районах - снег, местами интенсивный, туман, порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-5 °С тепла, днем - 5-8 °С тепла. В горах ночью - 7-12 °С мороза, днем - от 2-7 °С мороза.

Ночью и утром в горных и предгорных районах на дорогах возможен гололед.

(Перевод: Фидан Мустафаева)