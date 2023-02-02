Успешно реализуются проекты активной занятости молодежи - Министерство (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Одной из целей активных мероприятий по трудоустройству Государственного агентства занятости населения при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана является поддержка занятости молодежи и ее доступа к малому бизнесу.

Как сообщили в четверг Trend в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, в качестве продолжения работы в этом направлении, в прошлом году агентство предоставило доступные рабочие места для 16 тысяч молодых бухгалтеров, при поддержке государственной программы самозанятости 2 500 молодых людей создали свой малый бизнес.

За последний год на курсы профессиональной подготовки Государственного агентства занятости Азербайджана были привлечены 2 332 молодых человека, которые были обучены профессиям, соответствующим требованиям современного рынка труда. Консультационные услуги по профориентации, являющиеся одной из активных программ занятости, направленных на поддержку выбора профессии и специальности, а также на формирование профессиональных интересов, в прошлом году охватили 70 тысяч человек, в основном молодежь.

Фестиваль профессий, прошедший в прошлом году в 10 районах и городах страны, сыграл важную роль в повышении осведомленности участников, состоящих в основном из молодежи, о способах развития навыков и профессиональных сфер по профессиям, о том, как будет формироваться рынок труда в будущем, а также в наглядном ознакомлении с профессиями.

Также реализуется ряд новых проектов активного трудоустройства молодежи. Среди них проект İrəliləyİŞ направлен на развитие карьерных навыков молодых людей с высоким потенциалом на основе программ стажировок в соответствии с международными нормами. Проект предусматривает отбор 1 500 молодых людей для участия в тренингах и в двухмесячных программах стажировки.

Проект "Молодежная бизнес-мастерская", реализуемый совместно Государственным агентством занятости населения, Агентством по развитию малого и среднего бизнеса и Государственным агентством по профессиональному образованию при Министерстве науки и образования Азербайджана, оказывает поддержку студентам последних курсов профессионального образования в создании микропредприятий в рамках программы самозанятости. Другой проект - "Мобильные кофейни" - также направлен на создание молодежных площадок малого бизнеса в этой сфере.

"Платформа профессионального развития и инноваций", совместный проект Агентства с Программой развития ООН и Агентством США по международному развитию (USAID), также способствует повышению осведомленности молодежи о профессиональном развитии и подготовке к будущей трудовой жизни. Более 2 300 молодых людей уже воспользовались этим проектом, и в этом году в проект будут привлечены еще 500 молодых людей.

Такие проекты, как "Моя школа", "Развитие предпринимательства и самозанятости в селах", а также "Развитие семейного бизнеса и самозанятости в сфере животноводства в селах" также отдают предпочтение молодежи и поддерживают их занятость и доступ к малому бизнесу.

Также в Баку и регионах для молодежи организуются вебинары, конференции, карьерные выставки и ярмарки, работает служба поддержки "Ало карьера". На этих мероприятиях молодежь информируют о планировании карьеры, правильном выборе специальности/профессии, способах поиска работы, составлении резюме, рекомендательных писем, подготовке к собеседованию.

(Перевод: Фидан Мустафаева)