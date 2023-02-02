В Азербайджане избрана мера пресечения в отношении декана вуза, задержанного при получении взятки (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Бинагадинском районном суде города Баку было рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого в получении взятки декана Азербайджанского государственного аграрного университета Фамиля Насибова.

Как сообщает в четверг Trend, суд удовлетворил ходатайство следственного органа и избрал в отношении Насибова меру пресечения в виде четырехмесячного домашнего ареста.

Отметим, что Насибов Фамиль Насир оглу был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре по обвинению в получении взятки в Азербайджанском государственном аграрном университете.

Насибов обвиняется по статье 311.3.2 (повторное получение взятки) Уголовного кодекса АР.

(Перевод: Фидан Мустафаева)