В азербайджанской армии проходят занятия нового учебного периода (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом боевой подготовки на 2023 год, в видах войск, объединениях, соединениях, воинских частях азербайджанской армии и в специальных военно-учебных заведениях проводятся теоретические занятия нового учебного периода.

Как сообщили в пятницу Trend в Министерстве обороны Азербайджана, на занятиях до сведения военнослужащих доводятся их должностные обязанности и поставленные задачи, разъясняются особенности вооружения и техники, возможности их эффективного применения и правила безопасности.

Отметим, что в целях поддержания высокого уровня боеготовности войск в новом учебном периоде в воинских частях азербайджанской армии будут проводиться мероприятия в целях проверки состояния боевой готовности. По сигналу тревоги подразделения покинут пункты постоянной дислокации и выдвинутся к учебным центрам и общевойсковым полигонам.

(Перевод: Фидан Мустафаева)