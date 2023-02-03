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В азербайджанской армии проходят занятия нового учебного периода (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 3 февраля 2023 12:59 (UTC +04:00)
В азербайджанской армии проходят занятия нового учебного периода (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом боевой подготовки на 2023 год, в видах войск, объединениях, соединениях, воинских частях азербайджанской армии и в специальных военно-учебных заведениях проводятся теоретические занятия нового учебного периода.

Как сообщили в пятницу Trend в Министерстве обороны Азербайджана, на занятиях до сведения военнослужащих доводятся их должностные обязанности и поставленные задачи, разъясняются особенности вооружения и техники, возможности их эффективного применения и правила безопасности.

Отметим, что в целях поддержания высокого уровня боеготовности войск в новом учебном периоде в воинских частях азербайджанской армии будут проводиться мероприятия в целях проверки состояния боевой готовности. По сигналу тревоги подразделения покинут пункты постоянной дислокации и выдвинутся к учебным центрам и общевойсковым полигонам.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

В азербайджанской армии проходят занятия нового учебного периода (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии проходят занятия нового учебного периода (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии проходят занятия нового учебного периода (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии проходят занятия нового учебного периода (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии проходят занятия нового учебного периода (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии проходят занятия нового учебного периода (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии проходят занятия нового учебного периода (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии проходят занятия нового учебного периода (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии проходят занятия нового учебного периода (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии проходят занятия нового учебного периода (ФОТО/ВИДЕО)
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