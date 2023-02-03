Обнародована фактическая погода в Азербайджане (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:43)

БАКУ /Trend/ - Обнародована фактическая погода в Азербайджане.

Как сообщили в пятницу Trend в Национальной службе гидрометеорологии, по состоянию на 3 февраля, в стране наблюдается нестабильная погода, в горных и предгорных районах идет снег.

Количество выпавших осадков составило в Исмаиллы, Шамахы, Гахе - 13 мм, Агсу, Халтане - 12, Алтыагадже – 11, Балакене, Габале, Шахдаге, Шеки – 10, Агдере, Гобустане – 9, Загатале – 8, Огузе – 7, в других районах 1 - 6, в Баку и Абшеронском полуострове – до 1 мм.

Высота снежного покрова составляет в Гахе – 19, Алтыагадже – 17, Халтане - 12, Шахдаге, Грызе – 10, Шамахы – 6, Гобустане – 4, Гусаре – 2, Губе – 1 см.

Скорость северо-западного ветра составила в Тертере, Нахчыване - до 16 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове - до 18 м/с.

3 февраля минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила до 4° тепла, в Нахчыване - до 5° мороза, в горных районах - до 11° мороза, в низменных районах - 3-6° тепла.

Ветреная и дождливая погода, наблюдаемая на территории страны, продлится до вечера 3 февраля. 4 февраля ожидается умеренная погода, в течение дня преимущественно без осадков.

(Перевод: Фидан Мустафаева)