Азербайджанская диаспора провела мирную акцию перед Дворцом правосудия в Гааге (ФОТО) (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - В Международном суде в Гааге (Нидерланды) состоялись общественные слушания по инициативам Азербайджана по правовому преследованию в отношении Армении.

Как сообщили Trend в субботу в Государственном комитете по работе с диаспорой, во время двухдневных слушаний под председательством судьи Джоан Донохью представители азербайджанских диаспорских организаций в Нидерландах в ходе мирной акции перед Дворцом правосудия в Гааге поддержали справедливую позицию нашей страны.

Активисты диаспоры держали плакаты с лозунгами «Где бы мы ни жили, мы всегда с азербайджанским государством!», «Требуем привлечь к ответственности перед законом вооруженные силы Армении, виновные в многочисленных военных преступлениях!», «Пресечь незаконную деятельность армянских сепаратистов!», «Пресечь экотеррор на территориях Азербайджана!», «Остановите экотеррор Армении!», «Дайте дорогу азербайджанским экологам!», «Армения, прекрати нападения!», «Пресечь разграбление Арменией природных ресурсов Азербайджана!», «Природные ресурсы Азербайджана принадлежат Азербайджану!».

Активисты диаспоры, акцентируя внимание на армянской агрессии, призвали судей быть справедливыми, продемонстрировали свою солидарность с азербайджанскими экоактивистами, которые проводят непрерывную мирную акцию протеста против незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана армянскими сепаратистами и Арменией.

После слушаний глава делегации, представляющей Азербайджан в суде, встретился с активистами диаспоры и поблагодарил их.