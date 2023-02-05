В Азербайджане выявлено еще 18 случаев заражения коронавирусом, 19 человек вылечились

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 18 случаев заражения коронавирусом, 19 человек вылечились, один - скончался.

Об этом сообщили в воскресенье Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 828 082 случая заражения коронавирусной инфекцией, 817 811 человек вылечились, 10 096 – скончались, число активных больных составляет 175.

За последние сутки в стране проведены 1 340 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 496 040.