По поручению Президента Ильхама Алиева спасательные силы МЧС отправятся в Турцию

БАКУ /Trend/ - Согласно поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, в целях устранения последствий сильного землетрясения, произошедшего в Турецкой Республике утром 6 февраля, и оказания поддержки поисково-спасательным операциям, начаты подготовительные работы к отправке в братскую страну спасательных сил быстрого реагирования Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) предварительно в составе 370 человек.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе МЧС.

В связи с этим общественности будет представлена дополнительная информация.