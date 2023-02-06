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По поручению Президента Ильхама Алиева спасательные силы МЧС отправятся в Турцию

Общество Материалы 6 февраля 2023 09:51 (UTC +04:00)
По поручению Президента Ильхама Алиева спасательные силы МЧС отправятся в Турцию

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БАКУ /Trend/ - Согласно поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, в целях устранения последствий сильного землетрясения, произошедшего в Турецкой Республике утром 6 февраля, и оказания поддержки поисково-спасательным операциям, начаты подготовительные работы к отправке в братскую страну спасательных сил быстрого реагирования Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) предварительно в составе 370 человек.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе МЧС.

В связи с этим общественности будет представлена дополнительная информация.

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