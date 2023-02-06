Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось об итогах работы за неделю

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство.

В ходе операций по разминированию 30 января - 4 февраля в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Лачине, Джебраиле и Зангилане были обнаружены 7 противотанковых мин и 168 неразорвавшихся боеприпасов.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 362 гектара, говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)