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Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось об итогах работы за неделю

Общество Материалы 6 февраля 2023 12:45 (UTC +04:00)
Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось об итогах работы за неделю

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БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство.

В ходе операций по разминированию 30 января - 4 февраля в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Лачине, Джебраиле и Зангилане были обнаружены 7 противотанковых мин и 168 неразорвавшихся боеприпасов.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 362 гектара, говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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