В Азербайджане выявлено еще 3 случая заражения коронавирусом, вылечились 5 человек (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 3 случая заражения коронавирусом, 5 человек вылечились, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 828 085 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 817 816 человек вылечились, 10 096 – скончались, число активных больных составляет 173.

За последние сутки в стране проведены 619 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 496 659.

(Перевод: Фидан Мустафаева)