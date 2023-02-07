Вадо Коровин назначен руководителем телерадиокомпании Space (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Заслуженный деятель искусств, сценарист, кинопродюсер Мушфиг Хатамов освобожден от должности руководителя телерадиокомпании "Space", сообщает во вторник Trend.

На эту должность назначен бывший член команды КВН "Парни из Баку" Вадо Коровин.

Отметим, что первая телепрограмма "Space" вышла в эфир 12 октября 1997 года. С 20 мая 2021 года на должность руководителя телеканала был назначен Мушфиг Хатамов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)