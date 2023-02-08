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В Азербайджане выявлен еще 31 случай заражения коронавирусом, вылечились 36 человек (Дополнено)

Общество Материалы 8 февраля 2023 20:10 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлен 31 случай заражения коронавирусом, 36 человек вылечились, 1 - скончался, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 828 137 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 817 884 человека вылечились, 10 097 – скончались, число активных больных составляет 156.

За последние сутки в стране проведены 1 830 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 500 674.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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