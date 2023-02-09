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Военнослужащие Азербайджана оказали помощь пострадавшим от землетрясения в Турции (ФОТО) (Дополнено)

Общество Материалы 9 февраля 2023 13:34 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - По указанию Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжаются меры по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

Как сообщили в четверг Trend в Министерстве обороны Азербайджана, для оказания помощи пострадавшим в братской стране, военнослужащими азербайджанской армии и членами их семей, при организационной поддержке Министерства обороны в соответствующих воинских частях были созданы пункты сбора гуманитарной помощи.

Привезенные военнослужащими и членами их семей одежда и продукты питания были сложены в пунктах сбора, после чего отсортированы, упакованы и отправлены в Турцию.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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