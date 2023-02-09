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Утвержден план мероприятий по объявлению города Шуша "Культурной столицей тюркского мира" на 2023 год (Дополнено)

Общество Материалы 9 февраля 2023 15:55 (UTC +04:00)

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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:24)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение об утверждении "Плана мероприятий по объявлению города Шуша "Культурной столицей тюркского мира" на 2023 год".

Как сообщает в четверг Trend, согласно распоряжению, министерство культуры определено в качестве координирующего органа по реализации мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий.

Мероприятия, предусмотренные Планом мероприятий, будут финансироваться за счет средств, выделенных соответствующим исполнительным органам в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год, и других источников, не запрещенных законодательством.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

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