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Здание бывшей почты в Шуше будет капитально отремонтировано (Дополнено)

Общество Материалы 9 февраля 2023 18:10 (UTC +04:00)

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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:28)

БАКУ /Trend/ - Управление государственного заповедника города Шуша объявило открытый тендер на привлечение работ по капитальному ремонту здания бывшей почты в городе Шуша.

Как сообщает в четверг Trend, компании, желающие принять участие в тендере, могут направить свои юридические документы в Управление государственного заповедника города Шуша до 16 марта 2023 года, а свои предложения и гарантийные документы - до 3 апреля 2023 года по адресу: AZ5800, г. Шуша, улица М. Э. Расулзаде, 1.

Контактный телефон: +994552140575.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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