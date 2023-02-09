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При организации минобороны Азербайджана в Турцию отправлена очередная гуманитарная помощь (ФОТО)

Общество Материалы 9 февраля 2023 23:01 (UTC +04:00)
При организации минобороны Азербайджана в Турцию отправлена очередная гуманитарная помощь (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются мероприятия по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

Как сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, гуманитарная помощь для пострадавших, собранная в пунктах сбора, организованных министерством в соответствующих воинских частях, была отправлена очередным грузовым автомобилем в Турцию.

Сбор военнослужащими азербайджанской армии и членами их семей продовольствия, моющих средств, одежды, а также постельных принадлежностей, отопителей, мелкого бытового инвентаря и других предметов первой необходимости для наших братьев и сестер, пострадавших в результате землетрясения, продолжается.

При организации минобороны Азербайджана в Турцию отправлена очередная гуманитарная помощь (ФОТО)
При организации минобороны Азербайджана в Турцию отправлена очередная гуманитарная помощь (ФОТО)
При организации минобороны Азербайджана в Турцию отправлена очередная гуманитарная помощь (ФОТО)
При организации минобороны Азербайджана в Турцию отправлена очередная гуманитарная помощь (ФОТО)
При организации минобороны Азербайджана в Турцию отправлена очередная гуманитарная помощь (ФОТО)
При организации минобороны Азербайджана в Турцию отправлена очередная гуманитарная помощь (ФОТО)
При организации минобороны Азербайджана в Турцию отправлена очередная гуманитарная помощь (ФОТО)
При организации минобороны Азербайджана в Турцию отправлена очередная гуманитарная помощь (ФОТО)
При организации минобороны Азербайджана в Турцию отправлена очередная гуманитарная помощь (ФОТО)
При организации минобороны Азербайджана в Турцию отправлена очередная гуманитарная помощь (ФОТО)
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