БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошел 251 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 70, вторую - 97, три и более - 71, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 13 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 944 727. Первую дозу вакцины получили 5 402 943, вторую - 4 877 655, три и более - 3 398 756, бустерную дозу после положительного результата теста - 265 373 человека.