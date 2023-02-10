Очередная гуманитарная помощь МЧС Азербайджана отправлена ​​в Турцию

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, в целях оказания помощи людям, пострадавшим от сильного землетрясения, произошедшего в Турецкой Республике, в братскую страну на специальном самолете МЧС Азербайджана отправлена очередная помощь.

Как передает в пятницу Trend, представитель министерства Арастун Алиев сообщил, что помощь включает мобильный полевой госпиталь, обогреватели и палатки.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.