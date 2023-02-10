Очередная гумпомощь МЧС Азербайджана отправлена в Турцию (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева автомобили специального назначения с очередной гуманитарной помощью министерства по чрезвычайным ситуациям выехали в Турецкую Республику для поддержки ликвидации последствий сильного землетрясения, которое произошло в стране.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана.

Согласно информации, на 16 автомобилях министерства отправлено 830 палаток для размещения пострадавших от землетрясения и 279 обогревателей.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.