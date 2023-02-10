Завтра в Баку будет до 6 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, ночью и утром местами туман, южный ветер.

Как сообщили в пятницу Trend в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью от 1 °С мороза до 2 °С тепла, днем - 3-6 °С тепла.

Атмосферное давление понизится до 773 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков,однако ночью и утром в горных районах возможны осадки, туман, умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит от 3 °С мороза до 2 °С тепла, днем - 2-7 °С тепла. В горах ночью - 12-17 °С мороза, днем - 0-5 °С мороза. На дорогах ожидается гололед.

(Перевод: Фидан Мустафаева)