Очередная группа лиц с ограниченными возможностями здоровья направлена в санатории и лечебные центры - минтруда Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Агентство социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана выдало направления 33 лицам, имеющим право на льготы, в санаторно-курортные и лечебные центры соответственно их заболеваниям.

Как сообщили Trend в пятницу в министерстве, в числе тех, кому даны направления, лица с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Они отправлены в сопровождении одного из родителей.

Данные лица пройдут восстановительный лечебный курс в физиотерапевтическом центре "Дуздаг", водолечебнице "Дарыдаг" и Нахчыванском лечебно-диагностическом центре.

В течение прошлого года Агентство социальных услуг предоставило направления в санаторно-курортные и лечебные центры 3 200 лицам, из которых 550 являются членами семей шехидов.