Руководство Общины Западного Азербайджана посетило посольство Турции в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Руководство Общины Западного Азербайджана посетило посольство Турции в Азербайджане.

Как сообщили Trend в пятницу в пресс-службе Общины, сначала председатель Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламент) Азиз Алекберли оставил запись в книге соболезнований посольства.

Затем делегация Общины встретилась с послом Турецкой Республики Джахитом Багчи. Азиз Алекберли в ходе беседы выразил соболезнования в связи с гибелью большого числа людей в результате сильного землетрясения, произошедшего в братской Турции, и пожелал исцеления пострадавшим, отметив, что горе братской Турции - это горе всего Азербайджана. Посол Джахит Багчи поблагодарил за визит и подчеркнул, что Азербайджан с самого начала находится рядом с Турцией, и по поручению Президента Ильхама Алиева самолет министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана уже через 6 часов после землетрясения прибыл в зону бедствия.

Другие члены руководящего состава Общины также выразили соболезнования послу братской страны, пожелали пострадавшим исцеления. На встрече, помимо председателя Общины, присутствовали председатель контрольно-ревизионной комиссии Общины Вахид Новрузов, заместители председателя, депутаты Рамиль Гасан, Хикмет Бабаоглу, председатель Совета интеллигенции Эльхан Гусейнов, председатель Попечительского совета Мурват Гасанов, председатель Женского совета, депутат Малахат Ибрагимгызы, председатель Совета молодежи, депутат Рамин Мамедов, член Общины, депутат Анар Мамедов, представитель Общины Ульвия Зульфигар.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 18 342 человек, пострадавших - 74 242 человека.