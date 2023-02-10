Восхищен поддержкой, которую Азербайджан оказывает пострадавшей от землетрясения Турции - экс-посол Великобритании

БАКУ /Trend/ - Джеймс Шарп, бывший посол Великобритании в Азербайджане, выразил восхищение тем, как Азербайджан поддерживает Турцию, где произошло разрушительное землетрясение, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на публикацию экс-посла в Twitter.

"Восхищен поддержкой, которую оказывают Азербайджан и азербайджанцы, чтобы помочь турецкому народу в это ужасное время", - говорится в публикации.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 18 342 человек, пострадавших - 74 242 человека.