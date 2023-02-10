Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 275 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 64, вторую -143, три и более - 54, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 14 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 945 002. Первую дозу вакцины получили 5 403 007, вторую - 4 877 798, три и более - 3 398 810, бустерную дозу после положительного результата теста - 265 387 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)