В Азербайджане выявлен еще 21 случай заражения коронавирусом, вылечились 22 человека (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлен 21 случай заражения коронавирусом, 22 человека вылечились, 1 - скончался, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 828 195 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 817 944 человека вылечились, 10 098 – скончались, число активных больных составляет 153.

За последние сутки в стране проведены 980 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 503 034.

(Перевод: Фидан Мустафаева)