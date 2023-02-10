Не верьте слухам об ожидающемся в Азербайджане землетрясении – сейсмологический центр

БАКУ /Trend/ - В последнее время в социальных сетях и ряде СМИ распространяются заявления некоторых "экспертов" о том, что землетрясение произойдет и в Азербайджане.

Как сообщает Trend, об этом говорится в сообщении Республиканского центра сейсмологической службы НАНА.

В центре отметили, что в некоторых случаях представители СМИ также ссылаются на далекие от реальности провокационные посты, написанные с целью вызвать волнение у большего числа населения.

"Сейсмическая обстановка на территории республики контролируется сетью сейсмических станций Республиканского центра сейсмологической службы НАНА, и в настоящее время сейсмичность на территории страны находится на фоновом уровне.

Не верьте распространяющимся провокационным слухам!", - говорится в сообщении.