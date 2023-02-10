Азербайджан лидирует в СНГ по индексу покупательной способности пенсий - госфонд

БАКУ /Trend/ - Азербайджан занимает первое место в СНГ по индексу покупательной способности пенсий.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал сегодня председатель правления Государственного фонда социальной защиты Азербайджана Гималай Мамишев на пресс-конференции, посвященной индексации пенсий.

По словам Мамишева, реформы в сфере трудовых пенсий позволили добиться достаточно серьезных результатов и на международном уровне.

"По номинальным суммам пенсий мы сейчас на втором месте в СНГ. За последний год объем средств, расходуемых на трудовые пенсии, увеличился на 960 миллионов манатов", - добавил он.

Отметим, что распоряжением Президента Ильхама Алиева, пенсии, назначенные до 1 января 2023 года, повышаются с 1 января текущего года путем индексации на 14,7 процента, в соответствии с годовым темпом роста среднемесячной номинальной заработной платы по 2022 году на основании данных Госкомстата.

Январское повышение будет выплачено вместе с пенсией за февраль. Например, если пенсия составляет 400 манатов, то с 1 января текущего года эта сумма увеличена на 14,7 процента, то есть на 58,8 маната, до 458,8 маната, и январское повышение в размере 58,8 маната будет перечислено в феврале.

В целом на новые повышения, охватывающие в общей сложности 1,1 миллиона пенсионеров, ежегодно будут расходоваться дополнительно 728 миллионов манатов.