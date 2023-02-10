Установлено местонахождение 4 граждан Азербайджана, пропавших без вести во время землетрясения в Турции - МИД

БАКУ /Trend/ - Установлено местонахождение 4 граждан Азербайджана, пропавших без вести во время землетрясения в Турции.

Как передает Trend, об этом говорится в пятницу в заявлении МИД Азербайджана.

"Посольством Азербайджанской Республики в Турецкой Республике было установлено, что 4 гражданина Азербайджана - Сафаров Фуад Зияд оглу, Аскеров Гасангулу Эльшад оглу, Гараев Ниджат Заур оглу и Велиев Намаз Аллахверди оглу - находились в Центре по возвращению в Малатье. Сотрудники посольства встретились с гражданами Азербайджана. Граждане сказали, что их состояние здоровья в норме" - говорится в сообщении МИД.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.