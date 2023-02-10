Очередная гуманитарная помощь МЧС Азербайджана отправлена в Турцию (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию отправлена ​​очередная гуманитарная помощь Министерства по чрезвычайным ситуациям для поддержки ликвидации последствий произошедшего сильного землетрясения в братской стране, передает Trend со ссылкой на МЧС.

Так, гуманитарная помощь, отправленная самолетом, включает 240 палаток для размещения пострадавших от землетрясения.

Самолет с гуманитарной помощью вылетел из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Адану.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.