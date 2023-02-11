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Из Азербайджана в Турцию прибыла очередная партия гумпомощи (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 11 февраля 2023 08:34 (UTC +04:00)
Из Азербайджана в Турцию прибыла очередная партия гумпомощи (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - Как сообщалось, в соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева сегодня ночью самолетом в Турцию была отправлена ​​очередная гуманитарная помощь Министерства по чрезвычайным ситуациям в целях поддержки ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в братской стране.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС, самолет с гуманитарной помощью уже приземлился в аэропорту Аданы.

Гуманитарная помощь, состоящая из 240 палаток, передана по назначению.

По поручению Президента Ильхама Алиева, Министерством по чрезвычайным ситуациям до сегодняшнего дня в Турцию отправлено 9 самолетов и 30 грузовиков.

Из Азербайджана в Турцию прибыла очередная партия гумпомощи (ФОТО/ВИДЕО)
Из Азербайджана в Турцию прибыла очередная партия гумпомощи (ФОТО/ВИДЕО)
Из Азербайджана в Турцию прибыла очередная партия гумпомощи (ФОТО/ВИДЕО)
Из Азербайджана в Турцию прибыла очередная партия гумпомощи (ФОТО/ВИДЕО)
Из Азербайджана в Турцию прибыла очередная партия гумпомощи (ФОТО/ВИДЕО)
Из Азербайджана в Турцию прибыла очередная партия гумпомощи (ФОТО/ВИДЕО)
Из Азербайджана в Турцию прибыла очередная партия гумпомощи (ФОТО/ВИДЕО)
Из Азербайджана в Турцию прибыла очередная партия гумпомощи (ФОТО/ВИДЕО)
Из Азербайджана в Турцию прибыла очередная партия гумпомощи (ФОТО/ВИДЕО)
Из Азербайджана в Турцию прибыла очередная партия гумпомощи (ФОТО/ВИДЕО)
Из Азербайджана в Турцию прибыла очередная партия гумпомощи (ФОТО/ВИДЕО)
Из Азербайджана в Турцию прибыла очередная партия гумпомощи (ФОТО/ВИДЕО)
Из Азербайджана в Турцию прибыла очередная партия гумпомощи (ФОТО/ВИДЕО)
Из Азербайджана в Турцию прибыла очередная партия гумпомощи (ФОТО/ВИДЕО)
Из Азербайджана в Турцию прибыла очередная партия гумпомощи (ФОТО/ВИДЕО)
Из Азербайджана в Турцию прибыла очередная партия гумпомощи (ФОТО/ВИДЕО)
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