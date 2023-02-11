SOCAR продолжает меры поддержки в пострадавших от землетрясения регионах Турции

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева SOCAR проводит мероприятия по оказанию поддержки пострадавшим от землетрясения в Турции.

Как сообщили в субботу Trend в SOCAR, меры, осуществляемые по нескольким направлениям, включают бесплатное бесперебойное снабжение бензином и дизельным топливом всех машин скорой помощи, пожарных и других спасательных средств в Хатае, Адыямане, Газиантепе, Кахраманмараше и Шанлыурфе, а также оказание поддержки эвакуации 373 граждан Азербайджана из зоны землетрясения и помощи пострадавшим, обеспечение необходимых потребностей сотрудников компании и их родственников, отправка прямых пожертвований в Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) Министерства внутренних дел Турции и благотворительную организацию AHBAP, для удовлетворения неотложных потребностей пострадавших, в одежде, воде, продуктах питания, а также отправку подгузников, палаток, генераторов, лекарственных препаратов.

Также сотрудниками SOCAR в Турции был осуществлен ряд мер поддержки. В частности 25 наших коллег, в том числе 3 врача, принимали непосредственное участие в поисково-спасательных работах, сотрудники компании сделали индивидуальные пожертвования платформам AFAD, Турецкий Красный полумесяц и AHBAP.

В настоящее время компания продолжает усилия для поддержки пострадавших от землетрясения регионов братской страны.

(Перевод: Фидан Мустафаева)