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Азербайджанские спасатели в Турции извлекли из-под завалов и спасли еще одну женщину (ВИДЕО)

Общество Материалы 11 февраля 2023 11:14 (UTC +04:00)
Азербайджанские спасатели в Турции извлекли из-под завалов и спасли еще одну женщину (ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева спасатели МЧС Азербайджана находящиеся в Турции спасли женщину, которая провела под завалами 120 часов.

Как сообщили в субботу Trend в МЧС Азербайджана, спасательные силы Министерства непрерывно ведут поисково-спасательные операции по ликвидации последствий сильного землетрясения.

Так, благодаря спасателям МЧС, в результате сложной и рискованной спасательной операции на территории Кахраманмарашского района, серьезно пострадавшего от землетрясения, была спасена 50-летняя женщина по имени Фатма, которая провела под завалами 120 часов.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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