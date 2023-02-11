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Азербайджанские волонтеры отправляются на помощь Турции (ФОТО)

Общество Материалы 11 февраля 2023 12:10 (UTC +04:00)
Азербайджанские волонтеры отправляются на помощь Турции (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Сразу после землетрясения, произошедшего в Турции и повлекшего за собой многочисленные человеческие жертвы, к широкомасштабным мероприятиям проводимым по поручению Президента Ильхама Алиева с целью оказания помощи братскому турецкому народу, присоединилась волонтеры Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, при организации Союза волонтерских организаций Азербайджана из числа членов организаций ASAN Könüllüləri, "Gənc Könüllülər", "BİR Könüllü", "Aqrar İnkişaf Könüllüləri", "Naxçıvan Könüllüləri", "Böyük Qayıdış" и Ekokönüllülər были выявлены наиболее опытные и готовые к работе в сложных условиях молодые люди, которые после прохождения первичного инструктажа отправились в братскую страну, для участия в мероприятиях по ликвидации последствий стихийного бедствия.

В рамках гуманитарной деятельности Союза, основанного на философии великого лидера Гейдара Алиева "Одна нация - два государства", азербайджанские волонтеры вместе со своими турецкими коллегами будут участвовать в распределении помощи, регистрации и различных координационных мероприятиях для граждан, находящихся в регионах пострадавших от землетрясения.

Азербайджанские волонтеры еще раз выражают солидарность с братским турецким народом, пережившим страшную трагедию, выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших, желают исцеления раненым.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Азербайджанские волонтеры отправляются на помощь Турции (ФОТО)
Азербайджанские волонтеры отправляются на помощь Турции (ФОТО)
Азербайджанские волонтеры отправляются на помощь Турции (ФОТО)
Азербайджанские волонтеры отправляются на помощь Турции (ФОТО)
Азербайджанские волонтеры отправляются на помощь Турции (ФОТО)
Азербайджанские волонтеры отправляются на помощь Турции (ФОТО)
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