Балакенский, Бейлаганский и Зардабский районы направили помощь Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - К кампании по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим в результате землетрясения в братской Турции присоединились Балакенский, Бейлаганский и Зардабский районы Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, 11 февраля гуманитарная помощь, направленная исполнительными властями данных районов, была доставлена в пункт сбора помощи, находящийся в городе Гянджа.

Гуманитарная помощь из Бейлаганского, Балакенского и Зардабского районов включает генераторы, кровати, электрические обогреватели, фонари, одеяла, ковры, теплую одежду и консервы.

Отметим, что с 6 февраля в соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается сбор и отправка гуманитарной помощи в Турцию.

(Перевод: Фидан Мустафаева)