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Завтра в Баку будет до 6 градусов тепла

Общество Материалы 11 февраля 2023 13:04 (UTC +04:00)
Завтра в Баку будет до 6 градусов тепла

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БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, ветер умеренный южный.

Как сообщили в субботу Trend в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 1-3° тепла, днем - 3-6° тепла.

Атмосферное давление понизится с 773 до 769 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

Ночью в восточных районах страны возможны осадки. Туман, ветер умеренный западный. Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем - 3-7° тепла. В горах ночью - 13-18° мороза, днем - 3-8° мороза. На дорогах ожидается гололед.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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