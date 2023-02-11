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По поручению Президента Ильхама Алиева в Турцию отправлена очередная гуманитарная помощь МЧС

Общество Материалы 11 февраля 2023 13:54 (UTC +04:00)
По поручению Президента Ильхама Алиева в Турцию отправлена очередная гуманитарная помощь МЧС

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БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева очередная гуманитарная помощь министерства по чрезвычайным ситуациям отправлена в Турцию для оказания помощи пострадавшей от сильного землетрясения братской стране.

Как сообщает в субботу Trend, представитель министерства Ясин Мусаев отметил, что девять грузовых автомобилей доставят в зону бедствия 1 015 палаток, 240 обогревателей и другие необходимые средства.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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