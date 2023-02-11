В Азербайджане выявлено еще 15 случаев заражения коронавирусом, вылечился 21 человек (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 15 случаев заражения коронавирусом, 21 человек вылечился, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 828 210 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 817 965 человек вылечились, 10 098 – скончались, число активных больных составляет 147.

За последние сутки в стране проведены 1 147 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 504 181.

(Перевод: Фидан Мустафаева)