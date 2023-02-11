Азербайджанские спасатели в Турции извлекли из-под завалов и спасли двух сестер (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Спасательные силы МЧС Азербайджана продолжают поисково-спасательные операции в пострадавшей от разрушительного землетрясения братской Турции.

Как сообщили в субботу Trend в МЧС Азербайджана, азербайджанскими спасателями из-под завалов в Кахраманмараше спустя 128 часов после землетрясения спасены две сестры - 8-летняя Тавилла и 13-летняя Хадиджа.

О ходе спасательных операций будет предоставлена дополнительная информация.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 21 043 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)