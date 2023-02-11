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В братскую Турцию отправлены полевые зимние палатки - минобороны Азербайджана (ФОТО)

Общество Материалы 11 февраля 2023 18:04 (UTC +04:00)
В братскую Турцию отправлены полевые зимние палатки - минобороны Азербайджана (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, министерством обороны продолжается осуществление мер по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

Как сообщили в субботу Trend в министерстве обороны Азербайджана, из базы снабжения Главного управления материально-технического обеспечения министерства обороны в братскую Турцию были отправлены полевые зимние палатки, одна партия которых была переправлена автомобильным, а другая - воздушным транспортом.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

В братскую Турцию отправлены полевые зимние палатки - минобороны Азербайджана (ФОТО)
В братскую Турцию отправлены полевые зимние палатки - минобороны Азербайджана (ФОТО)
В братскую Турцию отправлены полевые зимние палатки - минобороны Азербайджана (ФОТО)
В братскую Турцию отправлены полевые зимние палатки - минобороны Азербайджана (ФОТО)
В братскую Турцию отправлены полевые зимние палатки - минобороны Азербайджана (ФОТО)
В братскую Турцию отправлены полевые зимние палатки - минобороны Азербайджана (ФОТО)
В братскую Турцию отправлены полевые зимние палатки - минобороны Азербайджана (ФОТО)
В братскую Турцию отправлены полевые зимние палатки - минобороны Азербайджана (ФОТО)
В братскую Турцию отправлены полевые зимние палатки - минобороны Азербайджана (ФОТО)
В братскую Турцию отправлены полевые зимние палатки - минобороны Азербайджана (ФОТО)
В братскую Турцию отправлены полевые зимние палатки - минобороны Азербайджана (ФОТО)
В братскую Турцию отправлены полевые зимние палатки - минобороны Азербайджана (ФОТО)
В братскую Турцию отправлены полевые зимние палатки - минобороны Азербайджана (ФОТО)
В братскую Турцию отправлены полевые зимние палатки - минобороны Азербайджана (ФОТО)
В братскую Турцию отправлены полевые зимние палатки - минобороны Азербайджана (ФОТО)
В братскую Турцию отправлены полевые зимние палатки - минобороны Азербайджана (ФОТО)
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