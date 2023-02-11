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В Турцию отправлен второй мобильный полевой госпиталь МЧС Азербайджана (ФОТО)

Общество Материалы 11 февраля 2023 18:53 (UTC +04:00)
В Турцию отправлен второй мобильный полевой госпиталь МЧС Азербайджана (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, для помощи пострадавшей от сильного землетрясения Турции в братскую страну отправлен второй мобильный полевой госпиталь министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), оборудованный необходимым медицинским оборудованием и принадлежностями, передает Trend в субботу со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Госпиталь состоит из 5 функциональных отделений - приемно-распределительного, лабораторного, реанимационного, перевязочного и двух операционных блоков. В нем созданы соответствующие условия для обследования, проведения операций и лечения тяжелораненых. Мобильный госпиталь будет обслуживать профессиональный медицинский персонал, способный работать в военно-полевых условиях.

Самолет с мобильным полевым госпиталем вылетел из Международного аэропорта Гейдар Алиев в турецкий город Адана.

В Турцию отправлен второй мобильный полевой госпиталь МЧС Азербайджана (ФОТО)
В Турцию отправлен второй мобильный полевой госпиталь МЧС Азербайджана (ФОТО)
В Турцию отправлен второй мобильный полевой госпиталь МЧС Азербайджана (ФОТО)
В Турцию отправлен второй мобильный полевой госпиталь МЧС Азербайджана (ФОТО)
В Турцию отправлен второй мобильный полевой госпиталь МЧС Азербайджана (ФОТО)
В Турцию отправлен второй мобильный полевой госпиталь МЧС Азербайджана (ФОТО)
В Турцию отправлен второй мобильный полевой госпиталь МЧС Азербайджана (ФОТО)
В Турцию отправлен второй мобильный полевой госпиталь МЧС Азербайджана (ФОТО)
В Турцию отправлен второй мобильный полевой госпиталь МЧС Азербайджана (ФОТО)
В Турцию отправлен второй мобильный полевой госпиталь МЧС Азербайджана (ФОТО)
В Турцию отправлен второй мобильный полевой госпиталь МЧС Азербайджана (ФОТО)
В Турцию отправлен второй мобильный полевой госпиталь МЧС Азербайджана (ФОТО)
В Турцию отправлен второй мобильный полевой госпиталь МЧС Азербайджана (ФОТО)
В Турцию отправлен второй мобильный полевой госпиталь МЧС Азербайджана (ФОТО)
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