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Азербайджанским спасателям в Турции удалось спасти из-под завалов 51 человека (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 12 февраля 2023 09:39 (UTC +04:00)
Азербайджанским спасателям в Турции удалось спасти из-под завалов 51 человека (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева находящиеся в Турции спасательные силы министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) непрерывно продолжают поисково-спасательные операции по ликвидации последствий разрушительного землетрясения.

Как сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана, в результате поисково-спасательных работ, проведенных спасателями МЧС в районе Кахраманмараш, серьезно пострадавшем от землетрясения, из-под завалов удалось спасти 51 человека, извлечены тела 518 человек и переданы в соответствующие органы.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

Азербайджанским спасателям в Турции удалось спасти из-под завалов 51 человека (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанским спасателям в Турции удалось спасти из-под завалов 51 человека (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанским спасателям в Турции удалось спасти из-под завалов 51 человека (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанским спасателям в Турции удалось спасти из-под завалов 51 человека (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанским спасателям в Турции удалось спасти из-под завалов 51 человека (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанским спасателям в Турции удалось спасти из-под завалов 51 человека (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанским спасателям в Турции удалось спасти из-под завалов 51 человека (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанским спасателям в Турции удалось спасти из-под завалов 51 человека (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанским спасателям в Турции удалось спасти из-под завалов 51 человека (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанским спасателям в Турции удалось спасти из-под завалов 51 человека (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанским спасателям в Турции удалось спасти из-под завалов 51 человека (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанским спасателям в Турции удалось спасти из-под завалов 51 человека (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанским спасателям в Турции удалось спасти из-под завалов 51 человека (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанским спасателям в Турции удалось спасти из-под завалов 51 человека (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанским спасателям в Турции удалось спасти из-под завалов 51 человека (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанским спасателям в Турции удалось спасти из-под завалов 51 человека (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанским спасателям в Турции удалось спасти из-под завалов 51 человека (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанским спасателям в Турции удалось спасти из-под завалов 51 человека (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанским спасателям в Турции удалось спасти из-под завалов 51 человека (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанским спасателям в Турции удалось спасти из-под завалов 51 человека (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанским спасателям в Турции удалось спасти из-под завалов 51 человека (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанским спасателям в Турции удалось спасти из-под завалов 51 человека (ФОТО/ВИДЕО)
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