Очередная колонна с гуманитарной помощью МЧС Азербайджана прибыла в Турцию (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева очередная колонна с гуманитарной помощью, направленная министерством по чрезвычайным ситуациям 10 февраля в составе 16 автомобилей специального назначения, прибыла в район Кахраманмараш Турции с целью поддержать ликвидацию последствий сильного землетрясения, произошедшего в стране.

Как сообщает Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана, гуманитарная помощь в виде палаток и обогревателей передана по назначению.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.