Завтра в Баку будет до 8 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако ближе к ночи местами возможны дожди. Умеренный южный ветер сменится северо-западным, который к вечеру местами усилится, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 1-3°С тепла, днем 5-8 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 766 до 771 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Вечером местами возможны осадки, а в горных районах - снег. Временами будет туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° градусов тепла, днем - 6-10°С тепла. В горах ночью - 13-18°С мороза, днем - 3-8°С мороза.

На дорогах ожидается гололед.