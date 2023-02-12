БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 250 человек, сообщает в в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 56, вторую - 122, три и более - 64, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 8 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 945 463. Первую дозу вакцины получили 5 403 124, вторую - 4 877 972 , три и более - 3 398 952, бустерную дозу после положительного результата теста - 265 415 человек.