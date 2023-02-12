Самую большую помощь нам снова оказали азербайджанцы - Мехмет Алтынташ

БАКУ /Trend/ - Здесь происходит человеческая трагедия. Это величайшее бедствие, которое когда-либо видел мир. Азербайджан рядом с нами в это трудное время.

Об этом Trend сказал в воскресенье ответственный сотрудник отдела гуманитарной дипломатии турецкого Фонда защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи Мехмет Алтынташ.

"Мы всегда находимся в солидарности с нашими азербайджанскими братьями. Действительно, самую большую помощь нам оказали снова азербайджанцы. Вся Турция говорит о гражданине Азербайджана, который погрузил свои домашние вещи в свою старую машину и привез их для помощи. Мы всегда чувствуем поддержку азербайджанцев", - сказал он.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.