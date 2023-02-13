Израильская практика поможет улучшить систему образования в Азербайджане - Эмин Амруллаев

БАКУ /Trend/ - Внедрение инноваций в Азербайджанской системе образования не означает, что мы должны забывать о базовых правилах.

Об этом сказал в понедельник министр образования Эмин Амруллаев в ходе Азербайджанско-Израильского инновационного форума "Сельское хозяйство и образование", передает Trend.

"Да, мы стараемся внедрить инновации в нашу систему образования. Азербайджан является молодой и развивающийся страной, и мы надеемся, что практика Израиля поможет нам улучшить систему образования в стране", - сказал Амруллаев.

Он также отметил, что сегодня в Азербайджане функционирует 30 центров, функционирующих по методике STEM.

По его словам, в рамках работы этих центров, такие технологии как роботехника и проектирование дронов станут основой образовательной программы в Азербайджане.

Отметим, что STEM — это новый подход в образовании, когда все отрасли в сфере естественных наук и технических знаний объединены, и обучающийся получает эти знания не из учебника, а через решение творческих задач.