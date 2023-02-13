Я смогла завернуть своего 6-месячного ребенка в одеяло и с трудом покинуть здание - пострадавшая от землетрясения

БАКУ /Trend/ - Здание, в котором мы жили, рухнуло на наших глазах.

Об этом сказала в понедельник Trend Ульвия Гасанова, пострадавшая от землетрясения в Турции.

Она сказала, что с трудом вытащила ребенка из здания

"Около 4 часов ночи все произошло внезапно. Здание рухнуло прямо у нас на глазах. Я смогла завернуть своего шестимесячного ребенка в одеяло и с трудом выйти из здания. Если бы мы не приехали в Азербайджан, возможно, наша ситуация была бы хуже. Большое спасибо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, который создал условия для нашего приезда в Баку. В настоящее время мы находимся под наблюдением врача", - сказала она.

Отметим, что в Азербайджан доставлены 10 детей, пострадавших при сильном землетрясении в Турции, из них 6 мальчиков и 4 девочки. Они размещены в Научно-исследовательском институте педиатрии. По окончании обследований дети вместе с родителями будут отправлены в приют, находящийся в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

(Перевод: Фидан Мустафаева)