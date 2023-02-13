В Турции мы пробыли в контейнере несколько дней - пострадавший, доставленный в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - В момент, когда ночью произошло землетрясение, мы вышли на улицу и пробыли в контейнере несколько дней.

Об этом сказал в понедельник Trend Юсуф Кара, пострадавший от землетрясения в Турции.

"Я сам из Газиантепа, а моя супруга - азербайджанка. Мы приехали в Азербайджан вместе с женой и четырехмесячным ребенком. Когда было землетрясение ночью, мы вышли на улицу и пробыли в контейнере несколько дней. Потом нас перевезли в Азербайджан. Мы благодарны Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за то, что поручил осуществить нашу эвакуацию", - сказал он.

Отметим, что в Азербайджан доставлены 10 детей, пострадавших при сильном землетрясении в Турции, из них 6 мальчиков и 4 девочки. Они размещены в Научно-исследовательском институте педиатрии. По окончании обследований дети вместе с родителями будут отправлены в приют, находящийся в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

(Перевод: Фидан Мустафаева)