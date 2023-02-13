Из Сумгайыта направлена гуманитарная помощь пострадавшим от землетрясения в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжается масштабная акция по оказанию гуманитарной помощи в поддержку пострадавших от землетрясения в Турции.

Как сообщает в понедельник Trend, город Сумгайыт также принимает активное участие в этой акции. В разных районах города созданы специальные пункты сбора гуманитарной помощи. С первого дня трагедии жители города массово приносят в пункт сбора помощи постельное белье, теплую одежду, подгузники, чистящие средства, консервы, сухие продукты, медицинские, а также другие необходимые принадлежности.

Сумгайыт направит в пострадавшие от землетрясения районы 22 контейнерных дома, предназначенных для временного проживания пострадавших.

Сегодня около 16 тонн гуманитарной помощи, в том числе, четыре контейнерных дома, общей стоимостью 230 тысяч манатов, отправляется из Сумгайыта в Турцию.

В ближайшие дни из Сумгайыта планируется отправка еще 11 большегрузами гуманитарной помощи общим весом 75 тонн, стоимость которой составит около 500 тысяч манатов.

В настоящее время мероприятия по сбору гуманитарной помощи в Сумгайыте продолжаются.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

(Перевод: Фидан Мустафаева)